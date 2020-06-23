Думаєте, куди піти в м. Тернопіль, щоб гарно провести час і смачно поїсти? Сім’я ресторанів Файного Міста підготувала для своїх відвідувачів цікаві новинки у кожному зі своїх закладів.

Отож, що нового нам можуть запропонувати заклади Тернополя від мережі Файного, читайте у нашому огляді.

Тернопіль: куди піти і що замовити

Заклади Сім’ї ресторанів Файного міста відомі тим, що у них затишна атмосфера, відмінне обслуговування і смачна їжа. До того ж, кожна ресторація має свою неповторну концепцію та стиль.

1. Ресторан східної кухні Young.

Це неповторне місце, яке об’єднує в собі лаундж-клуб із смачними кальянами, унікальну пан азіатську кухню і нічний клуб. Саме тут є улюблені багатьма тернополянами суші та інші азіатські страви. І от якраз меню суші повністю оновилося, тепер там з’явилися відомі усім, популярні позиції суші-ролів. Такі як: філадельфія, каліфорнія, панко, золотий, червоний та білий дракони. Меню сетів також доповнене, є просто величезні суші-набори, вагою більше кілограма, для великих компаній і веселих вечірок.

2. Бар Пасаж Адлера 13.

Місце, де найкращі бургери в м. Тернопіль, а також великий вибір алкоголю та авторських коктейлів. Меню Пасажу також нещодавно доповнилося цікавими новинками. Що тепер можна замовити в барі:

– Breakfast Burger. Хрумка та м’яка крафтова булочка, соковита котлета з телятини, сир, яйце та бекон.

– Premium Burger. Це чорна булка з великою телячою котлетою, сиром чеддер та сирною ванною.

– Bacon Sandwich. Булочка бріош з шинкою, беконом, сиром чеддер та сирною ванною.

– Сирна ванна. Її можна замовити і окремо до будь-якої страви чи бургера, щоб вони були ще сирнішими, та ще смачнішими.

– French Toast. Чудовий та смачний десерт – булочка бріош з полуничним мусом на основі крем-сиру, солоною карамеллю та полуницею.

3. Клуб Файного міста.

В меню Клубу Файного міста тепер є смачна та корисна сезонна новинка – спаржа та страви з нею:

– Салат із спаржею, помідорами, яйцем, руколою, мигдалевими пластівцями та сиром пармезан.

– Форель зі спаржею та молодою картоплею з сметаною та зеленню.

– Куряче філе зі спаржею та картопляним пюре.

– Телячі медальйони зі спаржею та грибним соусом.

– Запечений лосось з спаржею та картопляним пюре. З вершками, хондаші і паприкою.

– Спаржа з крем фетою, яйцем та мигдалевими пластівцями.

– Чіабата тост зі спаржею. З крем-сиром, яйцем, мигдалевими пластівцями та шпинатом.

Доставка їжі Тернопіль працює в звичному режимі

Якщо у вас немає можливості відвідати заклади Файного, а спробувати смачні новинки хочеться – це не проблема. Замовити бургери, суші, страви зі спаржі, чи будь-що інше з меню можна й на доставку.

Крім того, ви можете обрати різні страви з різних закладів на одну доставку.

Зробити замовлення можна як по телефону, так і онлайн – на сайті, чи через мобільний додаток «Файне місто».

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Для замовлення на адресу необхідно лише зробити замовлення від 200 грн – якщо доставка по Тернополю. Або від 300 грн, якщо доставка за місто.

При замовленні від 450 грн по Тернополю і від 500 грн за містом буде діяти безкоштовна доставка їжі. Завітайте до закладів Файного і спробуйте смачні новинки, або замовляйте страви додому чи на офіс вже зараз! Таку смакоту просто не можна не спробувати!