У ліцензійному казино Vulkan casino розроблено цікаву програму мотивації, розраховану на всі категорії гравців: постійних, новачків та тих, хто користується бонусами за потреби. 95% бонусів клубу видаються за внесений геймером депозит, решта 5% – бездепозитні заохочення, які пропонуються новачкам або у разі досягнення гравцями чергового клубного рангу. За рекомендацією провідного спеціаліста у сфері гемблінгу Юрія Савенка детально розкажемо про бонусну програму казино Вулкан та переваги користування заохочень для його відвідувачів.

Програма для нових користувачів

Початківці у Вулкан казино, що зареєструвалися на сайті, отримують право скористатися привітальним бонусом на суму до 100000 гривень та запустити 300 призових фріспінів. Привітальний пакет складається видають в трьох етапи, на кожному потрібно зробити поповнення, щоб отримати процент до депозиту та фріспіни для 3 ігрових автоматів студії Pragmatic Play:

Sugar Rush; Sweet Bonanza; Gates Olympus.

Ця промо акція дійсна 7 днів, тобто потрібно протягом цього періоду активувати та відіграти всі винагороди. Вітальний пакет може бути деактивовано, якщо геймер не активує перше заохочення протягом 6 годин з моменту реєстрації.

Бездепозитні бонуси казино Вулкан: що пропонують

Подарунки без умови поповнення видаються в казино Вулкан за створення акаунту нового гравця на сайті клубу. В стандартній програмі бездепозитного бонусу немає – гравець повинен звернутися до служби підтримки з питанням чи видають зараз такий бонус, або ж пошукати на зовнішніх джерелах промокод на бездеп Vulkan. Бездепозитні фріспіни без необхідності поповнення рахунку – від 30 до 200 FS – постійні відвідувачі можуть отримати в рамках клубної програми лояльності. Також казино часто пропонує ексклюзивний бездепозитний бонус за активність та лояльність.

Спеціальні акційні пропозиції Вулкан казино

В клубі постійно відкриті акційні акції, зорганізовані провайдерами софту чи адміністрацією клубу. Йдеться про депозитні бонуси для тестування нових слотів, гральних автоматів певного провайдера чи для урізноманітнення програми. Забрати таке заохочення може кожен зареєстрований геймер, котрий ознайомився з умовами бонуса та готовий внести хоча б мінімальний депозит на свій рахунок.

Промо акції казино можуть бути короткотривалими (7-14 днів) чи постійними (щотижневі бонуси). За допомогою таких пропозицій геймер може збільшити баланс свого рахунку та спробувати зіграти в нові ігрові автомати без ризику втратити гроші. Умови промо детально розписані у відповідному розділі на сайті.

Програма лояльності

Вулкан казино присвоює постійним гравцям статуси, щоб преміювати їх за активну гру. Рангів у VIP-клубі – шість (від «Юніора» до «Легенди»). Вони ранжуються за кількістю набраних геймером балів. В рамках кожного рівня член ігрового клубу Vulkan casino отримує додаткові бонуси та привілеї:

фріспіни;

процент до депозиту;

кешбек;

подарунок на день народження;

примноження балів.

Зі зміною статусу розмір заохочень в казино збільшується, а також відкривається доступ до VIP-бонусів.