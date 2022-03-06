Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер засудив військову агресію Росії проти України та назвав неадекватними дії Владіміра Путіна. “Я познайомився з Путіним тоді, коли прийняли рішення, що ЧС-2018 відбудеться в Росії, у грудні 2010 року. На той час він був прем’єр-міністром. Тоді наші стосунки були дуже дружніми. Якщо подивитись на нинішню ситуацію і на Путіна на різних телеканалах, це вже зовсім інша людина. Я бачу людину, яка, мабуть, більше не знає, що робить, і яка розв’язала абсолютно безглузду війну, завдаючи великих страждань і повністю ізолюючи себе. Правильно, що світовий спорт після початкових вагань, відреагував з усією послідовністю і показав Росії червону картку”, – екс-очільник ФІФА.

Головний тренер московського “Локомотива” німець Маркус Гісдоль подав у відставку зі своєї посади через військове вторгнення Росії до України: “Для мене футбольний тренер – найкраща робота у світі. Але я не можу виконувати своє покликання в країні, лідер якої несе відповідальність за загарбницьку війну в центрі Європи. Це не відповідає моїм цінностям, тому я негайно пішов у відставку з посади тренера московського “Локомотива”. Я не можу знаходитись на базі в Москві, тренувати гравців, вимагати професіоналізму, коли за кілька кілометрів дають накази, які приносять великі страждання цілому народу. Це моє особисте рішення, і я в цьому абсолютно переконаний”, – заявив Гісдоль. Водночас повідомляється, що з іншого російського клубу – “Краснодара” – йдуть усі легіонери.

Їх переконав піти на такий крок польський півзахисник Гжегож Крихов’як.

Екс-форвард “Динамо” Олег Блохін шокований діями росіян, які бомблять українські міста та вбивають мирних людей. “Я, Олег Блохін, закликаю всіх, від кого це залежить, насамперед військове командування Росії та Білорусі, негайно припинити обстріл міст України та відкликати свої війська. Ви воюєте не лише з воїнами України, а й із мирним населенням. Це недопустимо. Це злочин. В Україні розбомблені міста та села. Я – корінний киянин, моє рідне місто не бачило такої агресії з часів Другої світової війни. Київ, Харків, Чернігів, Херсон, Миколаїв, інші міста та села зруйновані. Світові футбольні та спортивні федерації засудили ваші дії, усунувши збірні РФ та РБ від участі у міжнародних турнірах. Ви просто закриваєте світ для росіян та білорусів. Отямтеся. Відведіть війська. Припиніть цю війну. Молюсь за нашу Україну”, – написав Олег Блохін.

Білоруський тренер ФК “Рух” Леонід Кучук закликав росіян і своїх співвітчизників не воювати проти українців. “Я працював у Білорусі, Молдові, Росії та Україні. Сьогодні моє серце – з Україною. Українці – прекрасна, щира, працелюбна і вільна нація. Вони зажди відстоювали і будуть відстоювати незалежність та суверенітет своєї країни. Волелюбність, без жодного сумніву, є у ДНК українського народу. Сьогодні в українські будинки прийшла біда: російські військові вбивають мирних жителів, гинуть жінки та діти. Це справжній злочин, за який доведеться розплачуватись наступним поколінням. Я прошу всіх адекватних росіян: зупиніть цю війну допоки не пізно. Повірте, українці будуть боронити свою країну до кінця. Ви відчуєте сильний супротив. Тут вас не чекають. Росіяни, зупиніться! Закликаю Росію зупинити війну. Дорогі мої співвітчизники білоруси! Благаю вас: не йдіть воювати до братської України. Вам цього ніколи не пробачать не лише українці, а й ваші діти та онуки. Слава Збройним Силам України! Слава Україні!”, – сказав Л.Кучук.

Президент “Інгульця” Олександр Поворознюк у своєму колоритному стилі розповів, як готується обороняти своє селище Петрово від російських загарбників. “Яке життя у нас? Готуємося, за 50 кілометрів від нас танки, бл*, яке життя? Готуємося дати бій, щоб легше трошки було Києву. Готуємося. Скажу, що всі під’їзди до Петрово, в тому числі мости і дороги, заміновані. Сюди танки не зайдуть, а якщо і зайдуть, то одиниці. Якщо одиниці зайдуть, то коктейлів вистачить на всіх. Як футболісти? Футболісти повинні грати у футбол, тому на цей момент команда всім – сидіти по домах, а якщо буде геть тяжко, то підуть воювати і футболісти. Підніму всіх! Поки справляємося, вистачає озброювати тих, хто є. Все буде добре!», – сказав О. Поворознюк.