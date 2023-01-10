“Фотозвіт у кальсонах”: на Тернопільщині вибухнув скандал через білизну для військових

У Ланівцях в перші дні нового року спалахнув скандал через термобілизну для військових, яку придбали за кошти місцевого бюджету.

Бажаючи допомогти нашим захисникам, влада викликала хвилю обурення у місцевих мешканців. Люди кажуть, що через один комплект термобілизни потрібно зібрати та подати надто багато документів і пропонують спростити процедуру, пише Терміново.

“Комплекти термобілизни для військових можна безкоштовно отримати в ЦНАПі Лановецької міської ради. Для цього військовослужбовець або члени його сім’ї повинні звернутися із:

заявою;

копіями паспорта громадянина України військовослужбовця та заявника;

документом, що підтверджує факт родинних відносини (у разі потреби);

довідкою, виданою військовими частинами та/або територіальним центром комплектування та соціальної підтримки про проходження військової служби військовослужбовцем”, – повідомили у Лановецькій міській раді.

Під оголошенням з`явилося багато коментарів щодо надмірної бюрократизації процедури отримання термобілизни.

“А не можна якось спростити процедуру отримання спідньої білизни? Хіба важко взяти з військкомату списки всіх військовослужбовців по громаді і видавати згідно списку самим захисникам чи їхнім рідним?

Купа паперів збирати заради кальсонів? Так ніби то якась стратегічна продукція, а не звичайна спідня білизна. Для чого все так ускладнювати і заплутувати?

Я не прийду за тими спідніми, але думку і обурення своє висловлю: то що влада так не довіряє нам, що стільки потрібно документів ? І , на мою думку, – це принизливо. А фотозвіт у кальсонах не потрібно буде додавати, щоб повний пакет документів був?”, – пише Лідія Назарук.

“Я в шоці, а військкомат навіщо ? Там не можете списки взяти? В мене слів немає”, – коментує Оля Коцюра.

У міській раді натомість додатково пояснили процедуру та необхідність подачі документів. А міський голова Роман Казновецький на своїй особистій сторінці у Фейсбуку оприлюднив відеозвернення, де наголосив, що попри реакцію ланівчан, міська рада й надалі допомагатиме ЗСУ. Під цим постом очільник уже отримав схвалення своїх дій. Він наголосив, що розміри термобілизна є різні, закупівля проходила через систему прозоро, а виробництво в Польщі. Також зазначається, що всі платежі є в публічному доступі і їх можна перевірити.

“Термобілизну для військовослужбовців придбано через електронну систему публічних закупівель «Prozorro» за бюджетні кошти Лановецької міської ради в рамках реалізації міської цільової Програми «Турбота».

Щодо необхідних документів для отримання термокомплекту, то перелік ідентичний тому, який необхідний для надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям. У 2022 році такої допомоги надано на загальну суму – 192 000 гривень.

Звітність – це те, що вимагається від бюджетних установ та здійснюється за стандартами бухгалтерського обліку. Механізм суттєво різниться із закупівлями волонтерськими центрами допомоги, де звіт можна подати громадськості через соціальні мережі.

Сьогодні ми теж не стоїмо осторонь подій, які відбуваються в нашій країні. Тому закликаємо усіх – перш, ніж коментувати та звинувачувати, дізнайтеся правдиву інформацію, а не оперуйте фейками. Програма «Турбота» діє, і ми попри все будемо її реалізовувати з метою забезпечення наших захисників усім необхідним”, – коментують у міській раді.