Комітет аграрної та земельної політики Верховної Ради України 23 червня взяв участь у виїзному засіданні в Тернопільській області.

Будучи на Тернопільщині, представники комітету відвідали Фермерське господарство «ГАДЗ», яке очолює Герой України Петро Гадз.

Про це повідомив народний депутат Петро Юрчишин.

– Підприємство спеціалізується на змішаному сільському господарстві, включає повний технологічний цикл переробки: вирощування, заготівля сировини, виробництво готового продукту та працює за принципом «від лану – до столу, від ферми – до ложечки». «ГАДЗ» наповнює своєю продукцією ринок України, а також понад 20 країн Європи, Близького сходу та Азії. Проводиться будівництво нових виробничих комплексів за європейськими стандартами, люди забезпечені робочими місцями з гідними умовами праці, постійно вдосконалюється якість своєї продукції, шляхом впровадження новітніх технологій виробництва, – написав Петро Юрчишин.

За короткий час Фермерське господарство «ГАДЗ» стало однією з найбільших компаній в Україні, яке займається вирощуванням екологічно чистих фруктів (яблук, груш, слив), виробництвом соків тривалого зберігання, дитячого харчування, сухофруктів, меду, додав народний депутат.

Представники Комітету аграрної та земельної політики Верховної Ради України наголосили на тому, що успішне майбутнє саме за такими підприємствами, які невтомно працюють на благо країни, підтримують економіку, створюють робочі місця, впроваджують передові технології виробництва та забезпечують продовольством Україну та зовнішній ринок.



