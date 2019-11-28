28 листопада в норвезькому Шушені в рамках першого етапу Кубка IBU біатлоністки вийшли на старт жіночого спринту.

Капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна показала фантастичну швидкість на останньому колі і зайняла 6-е місце з 4 промахами в пасиві, повідомляє Sport.ua.

Через погані погодні умови, а саме сильний вітер, жодна біатлоністка не змогла завершити гонку без промахів. Три кола штрафу Катерини Бех виявилися дуже хорошим результатом стрільби, їй вдалося зайняти 12 місце. Анна Кривонос не зуміла закрити 4 мішені і стала 22-ю.

Ольга Абрамова, Юлія Журавок та Валерія Дмитренко пробігли по шість штрафних кіл і не зачепилися за залікову зону.

Перемогу здобула норвежка Каролін Ердаль, друге місце у американки Келсі Джоан Дікінсон. Третя позиція на п’єдесталі пошани скорилася Марен Хаммершмідт з Німеччини.