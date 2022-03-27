Андрію Бартківу було 29 років. Причин його смерті не повідомляють.
25 березня медичну спільноту Тернополя сколихнула жахлива звістка – раптово помер молодий та перспективний стоматолог, заступник головного лікаря з технічних питань Тернопільської районної лікарні Андрій Бартків.
Про смерть лікаря повідомили на сторінці медзакладу у “Фейсбуці”.
“Енергійна, відкрита, щира людина. Незгасний спомин про Вас назавжди залишиться у наших серцях. Колектив КНП ВСР «Тернопільська центральна районна лікарня» висловлює глибоке співчуття рідним, близьким, друзям та усім, хто знав Андрія Степановича. Вічна та світла пам’ять”… – написали його колеги.
Джерело: Галас