Андрію Бартківу було 29 років. Причин його смерті не повідомляють.

25 березня медичну спільноту Тернополя сколихнула жахлива звістка – раптово помер молодий та перспективний стоматолог, заступник головного лікаря з технічних питань Тернопільської районної лікарні Андрій Бартків.

Про смерть лікаря повідомили на сторінці медзакладу у “Фейсбуці”.

“Енергійна, відкрита, щира людина. Незгасний спомин про Вас назавжди залишиться у наших серцях. Колектив КНП ВСР «Тернопільська центральна районна лікарня» висловлює глибоке співчуття рідним, близьким, друзям та усім, хто знав Андрія Степановича. Вічна та світла пам’ять”… – написали його колеги.

Джерело: Галас