Розвиток торгової мережі «Ringoo» дозволив задовольнити запити та вимоги великої кількості покупців. Постійне розширення привертає увагу любителів електроніки та сучасної техніки, до того ж збільшується кількість доступних категорій та підкатегорій, де розміщено величезну кількість товарів у різному виконанні та конкретними характеристиками.

Наявність інтернет-магазину спрощує аналіз асортименту та вибір потрібної продукції. Завжди є можливість знайти Зубні щітки, якісь товари для побуту та будинку, а також електроніку та побутову техніку. Також є фізичні магазини, куди кожен може прийти і наочно оцінити пропонований товар.

Асортимент інтернет-магазину

Представлена продукція від світових брендів з гарантією та доступною ціною:

Планшети та смартфони. Практичні бюджетні моделі та справжні флагмани, що використовуються програмістами, архітекторами та дизайнерами; Аксесуари для гаджетів. Численні чохли, зарядні блоки, захисні плівки та скла, повербанки та багато іншого; Ноутбуки та комп’ютери. Бюджетні, середні та геймерські ноутбуки, а також ПК у зборі та окремі компоненти до них; Смарт-годинник. Стильне та багатофункціональне доповнення до сучасного образу; Техніка для дому. Дрібна, середня та велика побутова техніка у різному виконанні.

Це лише невелика частина категорій, адже також є товари для краси та здоров’я, для авто, фото та відеотехніка, аудіотехніка та багато іншого.

Основні переваги «Ringoo»

Клієнти вибирають цей магазин завдяки кільком причинам та аргументам:

зручний сервіс та прийнятні ціни;

якісний опис характеристик та параметрів товару;

швидка доставка;

кілька способів оплати;

консультації на всіх етапах співробітництва.

Час від часу надаються знижки та товари за акціями, які представлені окремою категорією на головній сторінці сайту. На всю продукцію є гарантія від виробника, тим паче вона сертифікована та повністю підходить для використання на українському ринку.

Програма лояльності

Після кожної покупки можна отримувати бонуси: 1% бонусів при купівлі гаджетів та аксесуарів, 2% при купівлі лише аксесуарів та 3% при замовленні послуг. З моменту нарахування бонуси будуть активними протягом 720 днів, але витратити їх можна буде лише через 15 днів із дня накопичення. Участь у програмі лояльності можлива після реєстрації на сайті, при покупці на касі в одному з магазинів, або через чат-бот за спеціальним посиланням.