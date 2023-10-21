До співробітників відділення поліції м. Ланівці надійшло повідомлення від жительки Вишнівецької громади про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошима.

Зі слів потерпілої, в соцмережі вона побачила оголошення про додатковий дохід. Через месенджер списалася з «роботодавцем». Заробіток полягав у отриманні коштів за перегляд фільмів. Дівчині нарахували гроші, проте, щоб їх вивести на свою картку, як їй повідомили, потрібно було сплатити податок. Потерпіла перерахувала на рахунок невідомої особи понад 14 тисяч гривень та залишилася ні з чим.

Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для розкриття шахрайства.