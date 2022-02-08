Підприємці з Тернопільщини влаштували пікет під облдержадміністрацією. Вони вимагали скасувати вимогу про обов’язкове використання касових апаратів.

Відповідно до закону, який набув чинності 1 січня, підприємці зобов’язанні встановити касовий апарат або програмний реєстратор розрахункових операцій. У протилежному їх чекають штрафи — 100% від суми чека за перше порушення та 150% — за наступні.

«Звернулися до голови Тернопільської обласної ради з пропозицією підтримати вимоги мітингувальників щодо підтримки малого і середнього бізнесу. Сьогодні проти активного прошарку населення нашою ж державою оголошена фіскальна війна на знищення самодостатніх людей як явища. З початку року біля Верховної Ради України представники ФОПів виборюють своє право гідно і чесно працювати в своїй країні. Дивує неадекватність влади, що жорстко придушує мирні протести проти безглуздих вимог нових норм податкового кодексу «від Гетьманцева». Потрібно дати оцінку обставинам, які сталися з підприємцями-протестувальниками кілька днів тому. Двом жінками поліція зламала руки. 74 підприємці були кинуті в автозаки, заарештовані, а перед тим жорстоко побиті. Ми вимагаємо випустити затриманих підприємців, закрити всі кримінальні справи проти них і виконати їх вимоги! Також ми просимо підтримати справедливі вимоги підприємців і всіма можливими силами виступити проти намагання, по суті знищення підприємництва. Ми вимагаємо поставити на розгляд законопроєкти №5866 та 5866-1 як невідкладні, щоб дати можливість людям, по яких і так вдарили локдауни, жити, працювати та забезпечувати свої родини», – наголосив учасник акції Олег Загородний.

Підприємці передали звернення голові обласної ради Михайлу Головку. Він пообіцяв винести документ на розгляд сесії.