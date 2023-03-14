Дивом не сталося трагедії: водій автомобіля на великій швидкості ледь не протаранив автівку патрульних. ВІДЕО

Небезпечна ситуація виникла сьогодні вночі на автодорозі М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська.

Патрульні інспектори ледь уникнули зіткнення з автомобілем Nisan, водій якого на чималій швидкості, з увімкненим дальнім світлом фар, спробував обігнати вантажівку. Він дивом не протаранив службову автівку, яка рухалася у зустрічному напрямку.

На щастя, вдалося уникнути трагічних наслідків, але могло б бути й по-іншому.

Інспектори винесли на водія постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення ПДР) та склали протокол за ч. 5 ст. 122 (Створення аварійно-небезпечної ситуації) КУпАП.

“Нагадуємо! Порушення правил дорожнього руху, що спричинило створення аварійної обстановки — це дії водія, які примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян.

За це правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі 85 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року.

Кермуйте відповідально й не наражайте на небезпеку себе та оточуючих”, – наголошують у патрульній поліції.