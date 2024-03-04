Дивак викликав поліцію, бо не хотів повертати 800 грн боргу, а потім давав тисячу доларів хабаря

Чоловік хабарем намагався вирішити питання непритягнення його до адміністративної відповідальності за завідомо неправдивий виклик поліції.

Співробітники сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №2 міста Ланівці отримали повідомлення про те, що допомоги потребує житель села Бодаки. Виїхавши на місце події, з’ясувалося, що заявник через небажання повертати знайомому 800 гривень боргу, вирішив викликати поліцію.

Розуміючи, що виклик поліцейських був завідомо неправдивий, молодик став пропонувати правоохоронцям тисячу доларів неправомірної вигоди, аби не бути притягненим до відповідальності за статтею 183 КУпАП. Факт корупційного злочину задокументувала слідчо-оперативна група.

Щодо зловмисника розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 369 ККУ та складено адміністративний протокол за статтею 183 КУпАП.