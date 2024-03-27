Дитина і двоє дорослих постраждали у ДТП на Тернопільщині. ФОТО

Трьох людей бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні з тілесними ушкодженнями. Травми вони отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 26 березня близько 14:00 в селищі Вишнівець. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Hyundai Elantra, здійснюючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з VOLKSWAGEN Caddy.

На момент дорожньо-транспортної пригоди в обох автомобілях були пасажири. До лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправили двох потерпілих з Hyundai, серед яких дев’ятирічна дитина, та чоловіка з іншої автівки.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.