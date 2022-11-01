Директора спортшколи у Заліщиках Миколу Богуцького оштрафували на 17 тис. грн за п’яне водіння.

Поліцейські зупинили чоловіка у липні цього року через те, що в автомобілі не працювала фара. Під час спілкування правоохоронці запідозрили, що водій нетверезий. Огляд на стан сп’яніння у місцевій лікарні показав п’ятикратне перевищення допустимої норми алкоголю, повідомляє Zaxid.net.

В суді Микола Богуцький заперечував свою провину, але суд таки дійшов висновку, що чоловік винен. Поки що рішення не набрало законної сили, Микола Богуцький може оскаржити його в апеляційному суді.

Як йдеться у постанові Заліщицького райсуду, водія Opel Astra зупинили ввечері 8 липня на вулиці Степана Бандери у місті Заліщики. Причиною зупинки стало те, що у автомобілі не працював освітлювальний прилад. Під час складання протоколу поліцейські помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння і запропонували пройти огляд.

Тест на драгері показав 1,4 проміле, що у сім разів перевищує норму. Водій також пройшов перевірку в Заліщицькій центральній міській лікарні, яка показала 1,1 проміле – це в п’ять разів перевищує допустиму норму.

Щоправда, під час запису інформації лікар помилково вписав, що огляд проводили 8 червня, а не 8 липня. Цим намагалась скористатись сторона захисту. «Пояснив суду, що у зазначений у протоколі про адміністративне правопорушення день і час він не керував транспортним засобом, а тому працівники поліції не мали права перевіряти його на стан сп’яніння», – наводять слова чоловіка у постанові.

Втім, суд взяв до уваги свідчення лікаря про машинальну помилку під час заповнення документів. Відтак Миколу Богуцького визнали винним у порушенні ч.1 ст. 130 КУпАП (п’яне водіння) та призначили 17 тис. грн штрафу. Крім того, йому на рік заборонили сідати за кермо.

Поки що постанова не набрала законної сили, чоловік може оскаржити її в апеляційному суді.