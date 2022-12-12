Директор будівельної фірми привласнив понад 120 тисяч гривень, виділених на ремонт лікарні в Тернополі

Слідчі тернопільської поліції завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо директора будівельної фірми, якого підозрюють у заволодінні бюджетними коштами, виділеними на ремонт медичної установи.

У ході досудового розслідування, що здійснювалося під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури, було встановлено, що директор товариства – підрядника з проведення капітального ремонту відділення Тернопільської міської комунальної лікарні № 3 підписав акти про виконання робіт, завищивши їхню вартість. Сума збитків становила майже 120 тисяч гривень.

Зловмисникові оголошено підозру за ч. 2 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів ) Кримінального кодексу.