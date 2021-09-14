Сьогодні домашнім поєдинком з португальською “Бенфікою” розпочинає груповий турнір Ліги чемпіонів “Динамо”. У іншій групі “Шахтар” на виїзді зіграє з молдовським “Шерифом” під проводом Юрія Вернидуба.

З урахуванням групи, в яку потрапили кияни (нагадаю, тут ще є страхітливі “Баварія” і “Барселона”) цілком можливо, що цей матч – чи не єдина можливість для них розжитися очками і, відповідно, отримати певну суму преміальних. Хоча, звісно, ніхто з українських вболівальників не заперечував би, якби вдалося “поскубати” і німецького та іспанського грандів. Але головна надія пов’язана саме з домашньою зустріччю з “Бенфікою”. Хоча історію поєдинків “Динамо” з клубом з Лісабона у Лізі чемпіонів можна назвати невеселою, а то й гнітючою: у 4 матчах – 1 перемога і 3 поразки за різниці м’ячів 1:8. Єдиний забитий “Динамо” гол трапився майже 30 років тому, в листопаді 1991 р., коли ворота португальців у першому матчі першого групового турніру ЛЧ вразив Олег Саленко, котрий був яскраво вираженим форвардом. Саме дефіцит останніх визнається нині чи не найбільшою проблемою “Динамо”. Натомість у складі “Бенфіки” до відомого майстра атаки швейцарця Сеферовіча додався ще й наш Роман Яремчук, період адаптації якого в клубі з Лісабона, схоже, не надто затягнувся. У своїх інтерв’ю Роман, напевно, уникатиме говорити про це, але чомусь думається, що в глибині душі він зовсім не від того, щоб “насолити” команді, яка свого часу не оцінила його талант. “Бенфіка”, як і “Динамо” в УПЛ, потужно стартувала у португальській Primeira Liga і нині очолює турнірну таблицю. Чи поповниться сьогодні гольовий доробок динамівців у їхніх поєдинках з “Бенфікою”, чи отой гол Саленка так і залишиться сумовитим деревом серед поля – дізнаємося увечері. Наразі ж – прогнози від тернополян на матч “Динамо” – “Бенфіка”:

Ігор Дуда, мистецтвознавець – 1:2

Михайло Зубик, Заслужений журналіст України – 1:1

В’ячеслав Дзюбенко, художник – 2:1

Роман Гнатів, директор ТОВ “Тернопіль Агробізнес” – 1:0

Пітер, студент з Нігерії – 0:2

Роман Петришин, пенсіонер – 1:2

Любомир, працівник на португальських будовах – 2:2