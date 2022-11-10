Порушення правил дорожнього руху – причина травмувань людей та пошкодження транспортних засобів. Лише за 9 листопада працівники поліції зафіксували на дорогах Тернополя та області п’ять аварій. У двох з них жертвами стали неповнолітні.

У Бучачі близько 11:30 водій автомобіля Citroen Berlingo, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив ВАЗ 2103. В результаті удару автівки отримали механічні ушкодження, а кермувальника ВАЗу госпіталізували до травматологічного відділення. Водії попередньо тверезі, але в них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

У Тернополі о 14:45 водій автомобіля Suzuki збив десятирічну дівчинку. Аварія трапилася на вулиці Коновальця. На момент аварії дитина перебувала на пішохідному переході. Її з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні, а причину ДТП встановлять поліцейські.

На проспекті Степана Бандери близько 18:00 під колеса Skoda Octavia потрапив чотирикласник. Хлопчик переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході, коли з прилеглої до школи території виїхала автівка і збила його. Дитину доправили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Не розминулися на проспекті Бандери автомобілі Peugeot 308 та Ford Mondeo. Аварія трапилася о 18:15. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій Ford Mondeo, виїжджаючи на головну дорогу, порушив правила. Уникнути удару не вдалося. За меддопомогою звертався кермувальник Peugeot.

Volkswagen Passat B3 та маршрутка Еталон зіткнулися о 18:30 на вулиці Гетьмана Мазепи. В результаті автопригоди, травми отримала пасажирка маршрутного таксі. Їй на місці аварії допомогу надавали працівники бригади екстреної меддопомоги.

По всіх автопригодах тривають перевірки.