Шість дорожньо-транспортних пригод впродовж 19-20 травня зареєстрували на дорогах Тернополя та області працівники поліції. У аваріях травми отримали 5 людей, а двоє жителів Кременеччини загинули.

Близько 13:00 19 травня в селі Козярі Скориківської територіальної громади травмувався місцевий житель. Про потерпілого на лінію “102” повідомив фельдшер смт.Підволочиськ. У ході перевірки стало відомо, що чоловік, керуючи мототрактором Forte, не впорався з керуванням та перекинувся. Непритомного водія бригада швидкої доправила до лікарні.

Ще одну автопригоду з потерпілими зареєстрували того ж дня поліціянти в селищі Старий Вишнівець. Близько 16:00 водій автомобіля Ford Transit під час обгону допустив зіткнення Volkswagen Passat B2, який рухався в попутному напрямку. В результаті удару до лікарні госпіталізували кермувальника легкового авто.

Не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та опинився після цього на території приватного домогосподарства водій автомобіля ВАЗ. Аварія трапилася о 16:40 на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече в селі Сухостав Чортківського району. У результаті ДТП кермувальник отримав тілесні ушкодження і його госпіталізували до лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло двоє людей, зареєстрували слідчі на Кременеччині. 20 травня на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече не розминулися Volkswagen Jetta, Volkswagen Scirocco та автобус. В результаті удару автівку Volkswagen Jetta викинуло на смугу зустрічного руху і вона в’їхала під автобус Scania.

Від легкового автомобіля нічого не залишилося, а водій та пасажирка, жителі села Горинка, 1957 та 1958 років народження, загинули на місці події. Водія Volkswagen Scirocco, 23-річного уродженця Франківщини, затримали відповідно до статті 208 КПК.

Не був достатньо уважним та, рухаючись заднім ходом збив перехожого водій автомобіля Volkswagen Crafter. Аварія трапилася у суботу на стоянці, що на вулиці Перля, 3. Тернополянку 1969 року народження з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Ще одна аварія трапилася того ж вечора у Тернополі. На вулиці Лучаківського водій автомобіля Skoda Fabia допустив наїзд на велосипедиста. Потерпілому надавали меддопомогу, але без госпіталізації.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.