Двоє неповнолітніх вкрали мотоцикл і сховали його у лісосмузі

Крадений транспортний засіб зловмисники мали намір продати, проте їхнім планам перешкодили працівники поліції.

До співробітників Бучацького відділення поліції надійшло повідомлення від мешканки Івано-Франківська про те, що невідома особа проникла в гаражне приміщення її нежилого господарства в одному із сіл Монастириської громади і викрала звідти мотоцикл.

У ході розшукових заходів оперативники виявили транспортний засіб у лісосмузі та знайшли осіб, які його викрали. Зловмисниками виявилися двоє 17-річних місцевих жителів. З’ясувалося, один із хлопців причетний ще до однієї крадіжки приватного майна.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.