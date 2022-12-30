Двоє маленьких діток залишилися без батька: страшна війна забрала життя ще одного Героя з Тернопільщини

Ще один український герой загинув на фронті.

Кривава війна забрала життя нашого земляка, мешканця Тернопільського району Руслана (Миколи) Волошина.

Чоловік народився в 1992 році у селі Волосівка. Проживав разом із своєю дружиною та дітьми у селі Підгайчики.

Сиротами залишилися двоє дітей: 9-місячна донька Катруся та 2-річний син Максимко, вдовою – молода дружина Христина. Рідну кровинку втратили батьки, брат та сестрички.

“Висловлюю щирі співчуття родині загиблого Героя-Захисника. Поділяю Ваше горе.

Вічна пам’ять і шана воїну, патріоту, захиснику рідної землі”, – ідеться у дописі Любові Кирик на сторінці Ярчовецької ОТГ.

Вічна пам’ять Герою!