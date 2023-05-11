9 травня державні інспектори Тернопільського рибоохоронного патруля спільно з з представниками поліції зафіксували грубе порушення правил рибальства на ріці Серет, біля села Монастирок.

Там виявили двох чоловіків, котрі виловлювали рибу сітями. Порушникам вдалося упіймати 9 лящів, коропа, трьох судаків, двох карасів і плітку загальною вагою 6,3 кг. Збитки, завдані рибному господарству України, становлять – 34 034 грн. Про це повідомили у Тернопільському рибоохоронному патрулі.

Рибу, заборонені знаряддя лову та засоби лову вилучено до рішення суду. На осіб оформлено протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готуються для передачі в суд за місцем скоєння правопорушень.