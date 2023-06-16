Через незаконний вилов риби у гідрологічному заказнику і збитки у майже 400 тис грн судитимуть двох жителів Тернопільщини.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох жителів Тернопільщини, котрі незаконно виловлювали рибу в період нересту у гідрологічному заказнику загальнодержавного значення (ч. 1 ст. 249 КК України).

За даними слідства, у березні цього року місцеві жителі, всупереч встановленому законом порядку, із застосуванням заборонених знарядь (сіток), в період нересту здійснили вилов риби у гідрологічному заказнику «Серетський». Своїми протиправними діями порушники закону завдали збитків рибному господарству України в межах заказника на майже 400 тис грн.

Завершено розслідування, що здійснювали дізнавачі поліції.