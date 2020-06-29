Положення про інформаційну систему «Реєстр Тернопільської міської територіальної громади» затвердили депутати підчас 51-ої сесії 26 червня.

Організаційне та методологічне забезпечення ведення системи забезпечують працівники управління державної реєстрації. А її технічним обслуговуванням займаються працівники відділу діджиталізації та програмування.

– Завдання Реєстру – забезпечити органи реєстрації засобами автоматизації процесів формування та ведення реєстру Тернопільської міської територіальної громади, – розповів Василь Франків начальник управління державної реєстрації. Призначення Реєстру – інформаційно-довідкове та організаційно-технічне забезпечення процесів реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання.

Міський голова Сергій Надал додав, що створення такого реєстру є надзвичайно важливим для міста.

– Це черговий крок до реалізації Концепції електронного урядування, яку ми прийняли раніше, – сказав Сергій Надал. – Реєстр позбавить громадян збору довідок, які необхідно надати при зарахуванні дитини до садочку, до школи чи для отримання інших послуг. Тобто, ми скасуємо необхідність приносити довідки про місце реєстрації в садочки, школи, орагни соціальної опіки. На сьогодні в Реєстр вже внесені відомості про 206 тисяч тернополян.

Ольга Трач