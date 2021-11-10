Два не пов’язані один з одним випадки вкотре змусили замислитися над тим, в якій глибокій, даруйте на слові, дупі ми з вами перебуваємо. І головне (і найсумніше) – виходу з цього брудного і смердючого отвору зовсім не видно.

Перший з них може й викликати криву посмішку: ще у серпні цього року працівники поліції задокументували факт отримання неправомірної вигоди викладачем одного з коледжів обласного центру. Педагог отримав 8 400 гривень, пообіцявши учневі автошколи вирішити питання отримання ним посвідчення водія. Рішенням місцевої Феміди, невдаха (саме ним наш менталітет вважає тих, хто попався “на гарячому”) заплатить 34 000 грн. штрафу. В даному випадку справедливість, можна сказати, майже торжествувала – з сіяча розумного, доброго та ще й вічного з липкими руками стягнуть десь в 4 рази більше, ніж він заправив за свої послуги. Чи вплине це на нього? Безумовно – в майбутньому буде обачніший, вже так легко не “вляпається”, діятиме з “підстраховкою”, через когось… Втім, в порівнянні з іншими користолюбцями, котрі виплутувалися з ситуацій, де фігурували значно більші суми хабарів, цей послідовник Сухомлинського і Макаренка може видатися майже безвинним ягнятком. Ну, що вдієш – можливо, початківець, новачок у цій делікатній справі, отож і вийшов перший млинець глевким…

Другий випадок зовсім не налаштовує на грайливу-насмішкувату інтонацію – навпаки, тут просто хочеться вити вовком. Причому, гнітючим, протяжним виттям, оскільки страшна проблема існує вже багато років і надії на її розв’язання наразі не видно. Рядки з повідомлення на сайті новин: “водій у стані алкогольного сп’яніння, 1978 року народження, керуючи автомобілем Skoda Yeti, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з Daewoo Lanos. На момент автопригоди в салоні Daewoo перебувала родина. В результаті удару чоловік та дружина загинули одразу. П’ятирічного хлопчика у важкому стані екіпаж поліції Бережан, який першим прибув на місце аварії, одразу повіз до медзакладу. Дитина від удару опинилася на панелі біля лобового скла“. Ось так – за одну-єдину мить з вини п’яного виродка двоє людей позбулися життя, а маленька дитина, на додачу до отриманих важких ушкоджень, зазнала ще й страшної моральної травми – стала сиротою. Найперше запитання, що виникає після того як спаде хвиля обурення: чому та тварюка сіла за кермо, попередньо заливши очі? Чи не для таких, як він, Верховна Рада ввела більші штрафи, позбавлення права керування автом на різні терміни і навіть (подумайте тільки!) можливу конфіскацію транспортного засобу.

Тварюка, про яку йде мова, і багато йому подібних чомусь усього цього не бояться. Більше того – “ложили”на всі ці страшні каральні заходи… “з прибором”. На таких, як він, здебільшого діють дві речі: сильний страх і сильний біль – точнісінько як на їхніх чотириногих родичів. Настрашити їх так, щоб наклали в штани, держава не може через власне безсилля, або ж підленько-хитро не хоче (адже в багатьох випадках доведеться карати своїх функціонерів). А отже, кривава вакханалія на автошляхах триватиме й далі. А відтак – буде достатньо роботи поховальним бюро, а сиротинці прийматимуть осиротілих дітей – якщо не зголосяться взяти під опіку жалісливі родичі…