Дві будівлі і два автомобілі врятували від вогню на Тернопільщині

23 січня опівночі на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі в селі Потуторів Шумської ТГ Кременецького району.

Вогнем знищено покриття та перекриття будівлі на площі 105 м.кв, 12 м.куб дров та речі домашнього вжитку на площі 50 м.кв, пошкоджено облицювання стін на площі 70 м.кв.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 16-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону.

Під час гасіння врятовано 2 будівлі та 2 легкових автомобілі. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.