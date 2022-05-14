Двері раптово відчинилися: на Тернопільщині жінка випала з автобуса і загинула

ДТП трапилася у суботу, 14 травня, близько 6.30 поблизу села Худиківці Мельнице-Подільської громади.

За попередніми даними, 46-річна жителька села Пилипче їхала в автобусі сполученням Горошова-Борщів. Під час руху на повороті задні двері транспортного засобу раптово відчинилися і потерпіла випала на дорогу. Від отриманої травми голови жінка померла, повідомляють у поліції.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Вирішується питання про внесення даного факту в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).