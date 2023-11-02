Два житлові будинки і дві господарські будівлі горіли на Тернопільщині

У перший день листопада рятувальники Тернопільщини чотири рази залучалися до гасіння пожеж.

Так, о 12:09 у м. Тернопіль на вул. Мєшковського, 19 виникла пожежа закинутого житлового будинку. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 2 м кв., пошкоджено облицювання стін на площі 2 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління. Під час гасіння пожежі врятовано 1 житлову будівлю.

О 12:36 у с. Яструбове Купчинецької ТГ Тернопільського району виникла пожежа господарської будівлі на території приватного домогосподарства місцевого жителя, 1966 року народження. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено дерев’яну прибудову до господарської будівлі, речі домашнього вжитку, господарський інвентар на площі 10 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння пожежі врятовано 1 господарську будівлю.

О 17:06 у с. Оленівка Гримайлівської ТГ Чортківського району на вул. Зарічна, 1 виникла пожежа господарської будівлі на території приватного домогосподарства місцевого жителя. Внаслідок пожежі вогнем знищено покриття господарської будівлі на площі 5 м кв., пошкоджено перекриття на площі 5 м кв. Пожежу ліквідовано черговим відділенням 21-го державного пожежно-рятувального поста 10-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди сел. Гримайлів. Під час гасіння пожежі врятовано 1 господарську будівлю.

О 17:20 у с. Плотича Козівської ТГ Тернопільського району виникла пожежа житлового будинку, що належить місцевому жителю, внаслідок якої вогнем пошкоджено покриття житлового будинку на площі 5 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння пожежі врятовано 1 житловий будинок.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.