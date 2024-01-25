За незаконне видобування суглинку судитимуть жителя Зборівської територіальної громади.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Бережанської окружної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно жителя м. Зборів, обвинуваченого у незаконному видобутку корисних копалин (ч. 1 ст. 240 КК України).

За даними слідства, місцевий житель, не маючи спеціального дозволу на видобуток корисних копалин, за допомогою екскаватора-навантажувача незаконно видобув понад 114 м3 суглинку на території місцевого родовища у м. Зборів для виконання будівельних робіт. Своїми незаконними діями він спричинив збитки довкіллю на понад 112 тис грн.

Санкція інкримінованої статті КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими відділення поліції № 2 (м. Зборів) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області.