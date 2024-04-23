Отримав два роки позбавлення волі — такий вирок суду чоловікові, який чинив опір патрульним у Тернополі.

Цей випадок стався 18 липня 2023 року на вулиці Гайовій, розповідають у патрульній поліції. Патрульні виявили автомобіль, що рухався з технічною несправністю та подали йому сигнал про зупинку, проте водій вимогу проігнорував та почав втікати.

Зупинити авто Mercedes-Benz поліцейським вдалося на території гаражного кооперативу. Чоловік чинив опір поліцейським: поводився агресивно, систематично провокуючи та принижуючи патрульних, не виконував законні вимоги інспекторів та умисно перешкоджав проїзду службового авто.

Вчора Тернопільський міськрайонний суд за вищевказані дії визнав керманича винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків), ч. 1 ст. 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) КК України та призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі.