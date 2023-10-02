Майже два десятки пожеж сухої трави гасили рятувальники учора на Тернопільщині, – повідомив речник ДСНС області Сергій Данілін. За його словами, небезпека таких пожеж в тому, що вогонь поширюється надто швидко й охоплює великі території.

Цього року в екосистемах на Тернопільщині зафіксували майже 300 пожеж. Вогонь поширився на території понад 100 га.

«Лише минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи області 19 разів виїжджали на місця загорання сухої трави, а в пікові дні таких виїздів може бути до 30. Складність гасіння таких пожеж полягає в тому, що вогонь поширюється досить швидко і на великі території, може перекинутись на житлові будівлі, лісові масиви, торфовища. Також такі пожежі можуть призвести до летальних випадків. Причинами виникнення є виключно людський фактор. Пожежники нагадують, що паління сухої трави та побутового сміття прирівнюється до диверсійної діяльності», – зазначив Сергій Данілін.

Рятувальники наголошують: за спалювання сухої трави передбачений штраф від 3 тис. грн. Посадових осіб можуть оштрафувати на удвічі більшу суму. Відтак жителів краю просять відмовитися від спалювання сухих природних залишків, а якщо ви стали свідком пожежі, телефонуйте на лінію 101 або 112.