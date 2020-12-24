В ніч на 23 грудня невідомі понищили покриття Великоберезовицького стадіону.

Про це у фейсбуці пише Михайло Керничний, передає Терміново.

За словами чоловіка, у цей стадіон багато праці вкладали жителі громади, місцева влада, вболівальники, гравці, тренери та спонсори.

“Знехтувавши всіма моральними принципами, якісь нелюди дріфтували на полі нашого стадіону і завдали великих збитків майну Великоберезовицької селищної ради. Якщо комусь, щось відомо чи може хтось знає, хто це зробив, прошу повідомити мені за номером телефону 0988281522, або звернутися в сільську раду”, – пише чоловік.

Михайло також запропонував тим, хто наробив школи майну ОТГ, зв’язатися із ним, аби відшкодувати збитки добровільно.