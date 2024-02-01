Дружина співака Віктора Павліка, Катя Реп’яхова, розповіла про свою мрію. Вона хоче народити коханому дівчинку. І вже придумала для неї красиве ім’я.

Дружина українського співака Віктора Павліка, Катерина Реп’яхова, влітку 2021 року народила коханому чоловікові первістка. Хлопчика назвали Михайликом. Нещодавно блогерка розповіла про свою найзаповітнішу мрію. Катерина повідомила, що дуже хоче народити ще одну дитинку — дівчинку. Але Бог поки не дає, пише видання “Один Факт“.

Втім, незважаючи на те, що довгоочікувана вагітність ще не наступила — Катерина Реп’яхова із задоволенням обрала для майбутньої донечки ім’я. Катя поділилася, яке саме дівоче ім’я їй припало до душі.

Підписники часто підіймають в коментарях на персональній сторінці Реп’яхової в Instagram питання про народження другої дитини. Та й сама блогерка влаштовує сеанси спілкування з шанувальниками у форматі “питання-відповідь”.

І ось нещодавно Катя відповіла на хвилююче для багатьох фолловерів питання: про ім’я майбутньої доньки. “Любов, Любаша, Люба — найкрасивіше для мене ім’я”, – написала Реп’яхова.

Втім, її чоловік Віктор Павлік чомусь вагається і не поспішає з народженням сестрички для свого молодшого сина Михасика. Можливо, тому, що в нього окрім цього хлопчика є діти від попередніх шлюбів.

Також Катерина зазначила, що Віктору Павліку ім’я “Люба” не до вподоби. Тому, якщо донечка і народиться в їх парі, то її назвуть Сашею, Олександрою.

Під час спілкування з шанувальниками у соцмережах Катерина Реп’яхова розповіла про те, що мріє про народження що однієї дитини. А то і двох. Їй дуже хочеться народити дівчинку, а ще блогерка бажає, аби в її діточок була невеличка різниця у віці.