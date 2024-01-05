76 квадрокоптерів, відстежувальні комплекси, комп’ютерну техніку та інше обладнання передали захисникам у грудні.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської міської ради.

У розділі «Е-сервіси» доступний оновлений та доповнений Реєстр, що містить перелік усієї переданої допомоги від Тернопільської міської ради для Збройних сил України станом на 1 січня 2024 року.

Так, на запити командирів військовим частинам, що створені на базі Тернополя, лише у грудні передали 76 квадрокоптерів, вісім автомобілів, п’ять відстежувальних комплексів, п’ять антен для підсилення сигналу, 14 джерел безперебійного живлення, 37 ноутбуків, 12 портативних зарядних станцій, комплекти шин, акумулятори та інші запчастини для автомобілів тощо.

У Реєстрі також доступна інформація про допомогу військовим підрозділам, сім’ям військовослужбовців, а також – реалізацію Програм, які передбачають надання підтримки захисникам та захисницям України. Зокрема, у грудні шестеро тернопільських військовослужбовців, які виконують бойові завдання з оборони нашої держави, отримали сертифікати на придбання житла.

До слова, Реєстр переданої допомоги доповнюється та оновлюється щомісячно.