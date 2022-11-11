10 листопада з Тернополя для підрозділів Збройних сил України передали три американські квадрокоптери, які придбали за кошти з продажу радянського літака «МіГ-17».

«Після початку війни на вимогу тернополян було демонтовано пам’ятник радянського літака, який розміщувався при вході у парку Національного Відродження. Довго роздумували, як його використовувати і що з ним зробити далі. Відтак, на сесії міської ради прийняли рішення продати літак на відкритому аукціоні, а на виручені кошти – придбати дрони для Збройних сил України, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Літак з аукціону вдалося продати за третьою спробою. За ті кошти, які отримали від його продажу й додаткове фінансування з бюджету, придбано три американські дрони, які обрали військові. Сьогодні передаємо їх для нашої артбригади. Сподіваємось, вони допоможуть їм нищити ворога і швидше визволяти нашу землю».

Нагадаємо, за виручені кошти від продажу літака та додаткове фінансування міська рада закупила для наших захисників: два дрони (квадрокоптери) DJI Mavic 3 Fly More Combo та один дрон (квадрокоптер) DJI Mavic 2 Enterprise Advanced (High Resolution Radiometric Thermal). Придбали обладнання у Львові.