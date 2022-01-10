Факт шахрайства задокументувати правоохоронці Тернопілького РУП вчинений щодо 45-річного жителя Збаража. Працівники поліції проводять розшукові заходи.

Заявник розповів обставини події. До обласного центру він приїхав до справах. На одній із вулиць міста він познайомився з чоловіком. Знайомство вирішили відсвяткувати в барі. Новий приятель спершу увійшов в довіру до краянина, а згодом зазначив, що в нього закінчилася готівка. Тож він попросив жителя Збаража мобільний телефон, аби зателефонувати до родичів, аби ті скинули гроші. Однак на цьому він не зупинився. Окрім цього він попросив й банківську картку чоловіка, аби гроші надіслали на його картку. Заявник не відмовив.

Допоки чоловік очікував повернення нового приятеля, шахрай вже знімав готівку з чужого електронного гаманця. Загалом зловмисник збагатився на суму понад 40 000 гривень. Зловмисник без труднощів здійснив транзакції, адже пін-код був записав на картці. Чоловік зрозумів, що його ошукали, коли аферист не повернувся до бару й звернувся за допомогою до правоохоронців.

Відомості про подію поліцейські внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.