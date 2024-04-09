Тернопільські поліцейські знешкодили діяльність злочинної групи. Серед затриманих – довірена особа «вора в законі», так званий «смотрящий» за виправними установами в області та ще двоє спільників. Усім оголошені підозри, вони знаходяться під вартою.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Нацполіції отримали інформацію про те, що на території регіону діє злочинна група, учасники якої займаються вимаганням грошей та допомагають у розв’язанні спірних питань кримінальним шляхом. Слідчі слідчого управління ГУНП в Тернопільській області розпочали досудове розслідування та в ході подальших заходів поліцейські встановили всіх членів угруповання.

Ними виявилися четверо мешканців Тернополя. Двоє позиціювали себе так званими «смотрящими» від «вора в законі» та наглядали за виправними установами регіону. Лідер угруповання – довірена особа найвищого представника в ієрархічній кримінальній ланці – відповідав також за наповнення та розподіл «общака». «Спеціалізувалися» фігуранти на вимаганні коштів та координували діяльність наркогруп.

Правоохоронці встановили, що учасники групи вимагають від чоловіка 8 000 доларів неіснуючого боргу. У разі несплати їм коштів у визначений термін погрожували фізичною розправою. В ході слідства задокументовано факт передачі фігурантам частини суми – 20 000 гривень. Під час зустрічі вони повідомили потерпілому, що він винен окрім раніше визначеної суми ще 180 000 гривень та 1 000 доларів.

5 квітня оперативники, слідчі за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення затримали чотирьох фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Двох затримано безпосередньо під час отримання 100 000 гривень. За результатами обшуків слідчі вилучили зброю, мобільні телефони, автомобілі, гроші, «чорнові» записи.

Слідчі Головного управління Нацполіції в Тернопільскій області за процесуального керівництва обласної прокуратури всім затриманим повідомили підозри. Дії довіреної особи «вора в законі», «смотрящого» за виправними установами та учасника злочинної групи кваліфіковані за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Дії ще одного члена угруповання – за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Наразі всі підозрювані знаходяться під вартою.

Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками УСБУ в Тернопільській області.