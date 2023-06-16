Довго знущався: мешканець Тернопільщини зґвалтував прийомну доньку і ще одну дитину

На Тернопільщині правоохоронці викрили гвалтівника неповнолітніх дітей. Чоловік довго знущався над прийомною донькою.

Про такий важкий злочин в поліцію повідомила сама жертва. У ході розслідування правоохоронці з’ясували, що зловмисник зґвалтував ще одну неповнолітню.

Про справу про зґвалтування повідомив керівник поліції Тернопільщини Олександр Богомол під час брифінгу 9 червня, передає Zaxid.net. Начальник зазначив, що правоохоронці не надавали великого розголосу розслідуванню, адже про злочин їм повідомила сама неповнолітня дівчина.

«Дитина спочатку про ґвалтування розповіла священнику, а потім вона звернулася до нас і повідомила про випадок, коли прийомний батько зґвалтував її. Ця подія була 2-3 роки тому, але тоді ми не надали широкого розголосу серед громадськості, зважаючи на стан неповнолітньої», — розповів під час брифінгу керівник поліції Тернопільщини Олександр Богомол.

Правоохоронці проводили скрупульозне розслідування протягом декількох місяців. Під час слідчих дій поліцейські встановили, що неповнолітня прийомна дитина — не єдина жертва гвалтівника.

«Зараз цей чоловік перебуває під вартою. Людина притягнута до відповідальності, а ця дитина та інша перебувають в безпеці», — додав Олександр Богомол.

Наразі судові процеси над чоловіком, якого підозрюють у ґвалтуванні, ще тривають. Однак він перебуває під вартою, щоб не наражати на безпеку постраждалих. У поліції сподіваюся, що суд також обере йому справедливе покарання.

Чоловіку правоохоронці оголосили підозру за ч. 3 ст. 152 КК України (зґвалтування неповнолітньої особи). Зловмиснику загрожує позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.