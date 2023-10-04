Шахраї продовжують знаходити довірливих мешканців області. Аферисти під виглядом надання грошової допомоги, викрадають у людей дані банківських карток та знімають гроші з рахунків.

Чергова жертва – 60-річний житель Тернопільського району. Він побачив в Інтернеті інформацію про оформлення «грошової допомоги» українцям з Канади та перейшов за фейковим посиланням. Там запропонували ввести реквізити та секретні паролі картки. Потерпілий виконав ці умови, після чого з валютної картки зникли майже 400 американських доларів. Він звернувся за допомогою в поліцію.

Слідчі встановлюють причетного до шахрайства у рамках відкритого кримінального провадження.

Працівники поліції закликають громадян не переходити за сумнівними посиланнями в Інтернеті та не вводити секретні паролі своїх банківських карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах. Слід пам’ятати, що інформація про справжні державні виплати та порядок їх отримання міститься лише в офіційних джерелах.