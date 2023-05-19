Аферисти публікують в різних месенджерах неправдиві оголошення про надання соціальних виплат під час війни та виманюють дані банківських карток українців.

У пастку шахраїв потрапила жителька Лановецької громади. В месенджері жінка побачила інформацію про виплати допомоги від держави. У повідомленні пропонували перейти за посиланням, заповнити персональні дані та дані банківських карток для отримання коштів. Жінка ввела на невідомому їй сайті реквізити своєї картки. Вже невдовзі з її рахунку зникли гроші – майже 19 тисяч гривень.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст.190 Кримінального кодексу України, поліцейські встановлюють усі обставини шахрайства та особу зловмисника.

Працівники поліції застерігають: не відкривайте жодні невідомі посилання в месенджерах, соціальних мережах та SMS. Не вірте оголошенням та повідомленням, які обіцяють якісь виплати. Інформацію про програми підтримки від держави завжди публікують офіційні джерела. Також відповідні сповіщення з’являються в «Дії». Не вводьте на сторонніх сайтах дані своєї картки.

Попередьте своїх батьків, дідусів і бабусь про такі шахрайства, наголосіть на правилах безпеки та розкажіть, що не можна повідомляти персональні дані, пов’язані з банківської карткою. Якщо дані платіжної картки помилково введені на шахрайському веб-сайті, слід негайно заблокувати картку.