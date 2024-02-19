“Допомога армії від Тернополя”: Ударні FPV дрони, маскувальні сітки, посилки від рідних вирушила на Харківщину та Донеччину

Продовжує працювати фронтова пошта, створена міською радою Тернополя. 17 лютого на передову вирушили волонтери «Допомога армії від Тернополя». Вони везуть на Харківщину та Донеччину передачі від тернополян. Також нашим Героям-захисникам довантажили продукти харчування, дрони та маскувальні сітки. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Пряма мова мера

Міський голова Тернополя подякував усім тернополянам за допомогу фронту.

«Сьогодні погрузили буси, які відправляться до наших захисників на фронт. Я дякую усім тернополянам, які приносили посилки. Усі передачі обов’язково будуть доставлені впродовж тижня. Ми додатково докомплектували буси ще дронами, продуктами, спальними мішками, гігієнічними засобами, смаколиками, взуттям, медикаментами та іншими необхідними для військових речами. Я дякую маленьким помічникам, які допомагали сьогодні волонтерам! І велика вдячність волонтерам «Допомоги армії від Тернополя». Ви вже вкотре відправляєтеся на передову та успішно доставляєте вантаж від нашого міста. Велика вам шана та вдячність! Нехай ангел охоронець вас завжди оберігає! Слава вам та усій нашій Україні», – зазначив Сергій Надал.

Нагадаємо

16 лютого міська рада Терополя передала на передову чергову партію дронів для наших Героїв-захисників. Три квадрокоптера Mavic отримали бійці «Добровольчого Українського корпусу» Правого сектора.

15 лютого міський голова Сергій Надал передав три розвідувальні квадрокоптери DJI Mavic 3 для бійців військової частини, яка сформована на базі Тернополя.

14 лютого Тернопільська громада передала нашим Героям-захисникам дев’ять квадрокоптерів Mavic та 50 FPV-дронів.

12 лютого мерія Тернополя передала на передову для воїнів-артилеристів ще 30 ударних дронів. Наш Герої-артилеристи зараз стоять на першій лінії української оборони. 7 лютого міська рада Тернополя передала силам спецоперацій 100 ударних дронів. Того ж дня, мерія передала аеромобільній бригаді 20 ударних «бойових пташок».