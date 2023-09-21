Допоміг завести автомобіль і втік на ньому: злодійкуватий молодик поцупив у пенсіонера автівку

За незаконне заволодіння транспортним засобом поліцейські затримали раніше судимого тернополянина. Зловмисник викрав автомобіль, що належить 80-річному пенсіонерові.

На лінію 102 надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що молодий чоловік, котрий допомагав лагодити автівку, заволодів нею. Подія сталася серед білого дня в центрі міста.

Виїхавши на місце події, оперативники Тернопільського районного управління поліції встановили, що пенсіонер у дворі багатоповерхівки, де мешкає, вовтузився біля власної автівки, намагаючись завести її. В цей час до нього підійшов невідомий чоловік і запропонував допомогу. Пенсіонер впустив його за кермо транспортного засобу.

Щойно авто запрацювало, незнайомець рвонув на проїжджу частину і зник з поля зору власника.

Розшукали зловмисника співробітники поліції. Той, покинувши заблоковане поліцейськими службовими автомобілями крадене авто, намагався втекти дворами будинків, однак був затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Викрадачем виявився 24-річний житель обласного центру, котрий в минулому неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу – незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно. Зловмисникові вже вручили підозру у вчиненні даного кримінального порушення, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.