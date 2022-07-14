П’ятий місць поспіль в Україні триває повномасштабна війна. Впродовж цього часу з Тернополя для військовослужбовців надається необхідна допомога. Сьогодні, 14 липня, для наших захисників передано ще чотири автомобілі, які вже ближчими днями будуть допомагати виконувати їм бойові завдання.

Долучилися до придбання цих транспортних засобів освітянська спільнота, вихователі, педагоги закладів дошкільної та шкільної освіти, а також підприємці Тернополя. Для наближення української перемоги працюють і на фронті, і в тилу.

«Допомога армії від Тернополя триває і надходить вона пор-різному, зокрема, вигляді коштів з бюджету, які ми перераховуємо безпосередньо військовим частинам для придбання техніки, обладнання чи ремонту. Також це посилки, які небайдужі жителі міста приносять у наш центр «Допомога армії від Тернополя», їх згодом доставляють на фронт. Це і транспорті засоби, що передаються на передову для наших військовослужбовців. Намагаємося в найкоротші терміни зробити те, на що є запит, – розповідає міський голова Сергій Надал. – Сьогодні ці чотири автомобілі, з них два повнопривідних вантажних мікроавтобуси марки Volkswagen Transporter та два позашляховики Mitsubishi L200, Jeep Grand Cherokee передаються у військові частини, які сформовані у Тернополі. Вже завтра вони будуть використовуватися на передовій. Висловлюю щирі слова подяки підприємцям, освітянам та всім небайдужим тернополянам, хто продовжує надавати допомогу. Нашим військовослужбовцям бажаємо мужності, здоров’я, нехай Господь оберігає кожного з вас».

Нагадаємо, минулого тижня від освітянської спільноти було передано два вантажних мікроавтобуси Volkswagen Transporter.

Загалом від початку війни для допомоги військовим і медиками у різні міста України та на передову було передано 26 автомобілі, з них: 19 – позашляховиків, вантажних авто та 7 машин швидкої допомоги.