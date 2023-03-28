Долетів додому, попри ворожі ракети в небі, але потрапив у пастку: на Тернопільщині врятували лелеку. ФОТО

Вони прорвалися крізь війну – в Україну повернулися лелеки. На Тернопільщині рятувальники визволили птаха, який потрапив у пастку.

Як повідомляють у ДСНС, подія трапилася у Кременецькому районі. До рятувальників звернулися жителі села Сураж. Вони розповіли, що помітили лелеку, який заплутався у гіллі дерева.

Спершу люди намагалися визволити птаха самотужки, але марно. Тоді звернулися до надзвичайників, аби ті допомогли лелеці.

Рятувальники добралися до пернатого з допомогою висувної драбини. Їм вдалося вивільнити птаха, якому вистачило сил долетіти додому, попри ворожі ракети в небі. Та вже забракло, щоб виплутатися з гілля.

Виснаженого лелеку обережно спустили на землю й передали місцевим.

Лелеки – живий символ України. Здавна їх вважали магічними птахами, які приносили добро, злагоду. Щороку вони повертаються додому, в Україну, в третій декаді березня. І цього – прилетіли. Гніздяться.

Життя перемагає.