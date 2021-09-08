Антициклон зумовлює погоду на Тернопільщині. У результаті його впливу у краї зберігатиметься тенденція до потепління. Вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 24 градусів тепла, а вночі опускатимуться до 9 градусів вище нуля.

Протягом тижня у краї зберігатиметься комфортна погода. Втім, вночі та вранці можливі тумани, які значно погіршуватимуть видимість на автошляхах.

“Шанси на дощ у нас мінімальні. До приємної сонячної вересневої краси притулиться комфортна температура повітря. Вже найближчої ночі зменшується ймовірність заморозків, а вдень у середу стовпчики термометрів в Україні піднімуться до +17 +24 градусів! Характерний осінній нюанс – ранкові тумани. Дощів не передбачається, буде малохмарна суха погода. Така погода ще триватиме. Прийшло наше, бабине, літо”, – зазначила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, тепла погода протримається щонайменше до середини вересня. Втім, наприкінці тижня у краї місцями пройдуть дощі.