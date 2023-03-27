Добрий друг і надійний помічник: рятувальники висловили співчуття з приводу важкої втрати

Колектив Головного управління ДСНС України у Тернопільській області висловив співчуття з приводу передчасної смерті Кіндрата Івана Васильовича.

Протягом багатьох років він був беззмінним директором оздоровчого комплексу «Лісовий», на території якого щороку влітку розгортається польовий спеціалізований табір «Юний рятувальник».

“Зі смертю Івана Васильовича рятувальники втратили доброго друга та надійного помічника.

Схиляємо голови в скорботі та висловлюємо щирі співчуття родині померлого.

Вічний спокій і вічна пам’ять!”, – ідеться у зверненні рятувальників.