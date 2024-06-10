Добровольців з Тернопільщини запрошують долучитися до лав морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ.

Начальник Центру комплектування та рекрутингу морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ Віктор Самохін під час брифінгу повідомив, що працюють вони лише з контрактниками та запрошують виключно вмотивованих людей.

Кандидати, потрапивши до навчального центру морської піхоти, проходять декілька етапів підготовки. Перший – це загальна базова військова підготовка, яка триває 30-35 діб. Опісля військовослужбовців призначають на обрані посади у свої підрозділи й залежно від напрямку направляються на курси фахової підготовки.

Варто зазначити, що майбутні військовослужбовці мають змогу самостійно обирати посаду, бойові бригади чи підрозділи забезпечення.

Нині у морській піхоті є потреба, як в бойових, так і в небойових спеціальностях. Кандидати можуть стати кухарями, начальниками складів, діловодами, водіями, електриками, а також операторами БПЛА, стрільцями-снайперами, саперами, кулеметниками тощо. Фахівці будь-якого напрямку знайдуть собі місце у морській піхоті.

Щодо заробітної плати, то військовослужбовці протягом першого року служби отримують 25 тисяч гривень, що є базовою мінімальною ставкою. Крім цього, є надбавки за виконання завдань. Це від 30 до 100 тисяч гривень, залежно від участі у бойових діях.

Детальнішу інформацію про службу за контрактом можна отримати за номером: +38 097 041 17 55.