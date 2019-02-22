До уваги “євробляхерів”: тернопільська митниця сьогодні працюватиме до опівночі

22/02/2019 Розмір тексту:

22 лютого – останній день пільгового розмитнення автомобілів на європейській реєстрації. Відтак завтра Тернопільська митниця працюватиме до 24.00, щоб встигнути оформити якомога більше автомобілів на іноземній реєстрації з п’ятдесятивідсотковою знижкою.

Як розповів начальник відділу організації митного контролю Тернопільської митниці Тарас Гутик, в останні дні пільгового періоду охочих скористатися п’ятдесятивідсотковою знижкою при розмитненні чимало. Відтак щоб встигнути оформити якомога більше автівок, вирішили продовжити робочий день на Тернопільській митниці до 24.00.

«Загалом відколи був прийнятий закон, на Тернопільській митниці було оформлено близько семи тисяч транспортних засобів, з них близько чотирьох тисяч – так звані «євробляхи». В останній тиждень пільгового періоду звернень найбільше, хоча власники транспортних засобів на іноземній реєстрації в нашій області упродовж всього пільгового періоду активно зверталися щодо розмитнення. Працює гаряча лінія, де можна безкоштовно отримати консультації з приводу оформлення транспортних засобів».

Додамо, з 23-го лютого п’ятдесятивідсоткова знижка на розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації не діятиме. Власники «євроблях» зможуть розмитнювати автівки, але вже за повною ціною. А з 24-го травня 2019-го року до «євробляхерів» застосовуватимуть штрафи.

Софія Романська