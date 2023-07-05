У Микулинецькій громаді прощалися з Героєм Дмитром Дзебчуком.

Воїн загинув під час виконання бойового завдання, звільняючи нашу державу від російських окупантів. Йому було 29 років.

Похорон відбувся у селі Стара Брикуля. Провести в останню путь прийшли односельчани загиблого, жителі громади, представники влади, духовенство, військовослужбовці.

Під супровід оркестру жалобна процесія пройшла вздовж села до місцевої церкви, де відбулася прощальна літургія за воїном, а опісля – до місцевого кладовища, де востаннє нашому земляку віддали військові почесті. Рідним загиблого вручили прапор та Грамоту пошани і скорботи.

“У пам’яті близьких Дмитро назавжди залишиться відважним патріотом, вірний присязі, який з честю і гідністю виконав свій громадянський та військовий обов’язок – до останнього захищав Батьківщину.

Вічна пам’ять солдату та усім воїнам, які полягли в боях за нашу свободу та незалежність! Спочивай з миром, Герою!

Герої не вмирають!!!”, – ідеться у зверненні на сторінці Микулинецької територіальної громади.