Захисниця “Азовсталі” Катерина Поліщук, відома за позивним “Пташка”, приголомшила виконанням пісні “Плине кача”.

Парамедикиня мала нагоду говорити про війну в Україні у Німеччині та зустрітися з представниками місцевого уряду, повідомляє ТСН. Під час свого візиту Катерина захопила проникливим виконанням пісні, яка вже стала символом українського супротиву та героїв “Небесної сотні”.

У коментарях під відео шанувальники Поліщук написали, що своїм зворушливим виконанням захисниця викликала у багатьох з них мурахи шкірою.

До мурах… Щира дяка всім захисникам України!

Мурахи завжди від цієї пісні.

Так проникливо і чутливо звучить славетний голос Азовсталі!

У роковини початку війни “Пташка” подякувала німцям за підтримку українців під час бойових дій та їхню допомогу у протистоянні російським окупантам.

“Звучить Україна сьогодні в Німеччині! Дякую за можливість бути почутими, за підтримку і допомогу українському народу! Слава Україні! Дякую пану Штанмайєру та пану Шольцу, а також багатьом мудрим та чуйним людям, що допомагають Україні! Німеччина сьогодні устами президента гучно та непохитно висловила свою позицію, за що я вдячна від усієї душі”, – написала у Мережі Катерина.

Катерина також знайшла можливість виступити на сцені з Гімном України для вимушено переселених українців в Берліні та небайдужих місцевих громадян, які прийшли підтримати Україну у такий непростий час.

“Пташка” також поділилась особистим фото біля Берлінської “Тріумфальної арки”, яке вона зробила після виступу для українців, та фото з зустрічі з представниками уряду.