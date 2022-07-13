Для воїнів з Тернополя передадуть “стоматологічну” швидку допомогу

У Тернополі автомобіль швидкої допомоги переобладнають на пункт надання стоматологічної допомоги. Потім його передадуть на передову. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 13 липня.

– З балансу комунального некомерційного підприємства «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2» безоплатно передаємо на баланс комунального некомерційного підприємства «Тернопільська стоматологічна поліклініка» автомобіль швидкої допомоги, – розповів Володимир Дідич, заступник міського голови. – Його переобладнають на пересувний пункт надання стоматологічної допомоги нашим воїнам, які перебувають на передовій.

Міський голова Сергій Надал додав, що місто закупить необхідне обладнання для надання стомоталогічної допомоги і швидку переобладнають. У результаті такий пересувний пункт матиме можливість виїжджати на місця дислокацій військових частин.